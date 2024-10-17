Соискателей с ограничениями здоровья охотнее берут на работу в Новосибирске

Проанализировав вакансии для соискателей с ограниченными возможностями здоровья аналитики hh.ru выяснили, что интерес работодателей к таким кандидатам растет.

Так, за первый осенний месяц работодатели Новосибирской области разместили 1,5 тыс. вакансий, доступных для людей с ОВЗ, а это 4% от общего объема открытых в регионе вакансий. Если сравнивать с январем 2024 года, то количество таких вакансий выросло на 42%.

Перечислили аналитики онлайн-платформы для рекрутинга и сферы деятельности, где готовы трудоустроить особенных людей. Чаще всего их готовы принять на работу в такой сфере, как «Административный персонал» (12%), чуть реже — «Домашний, обслуживающий персонал» и «Искусство, развлечения, массмедиа» (8%), «Транспорт, логистика, перевозки» и «Маркетинг, реклама, PR» на третьей позиции (по 7%).

Стремительно растет лояльность к особенным соискателям и в категории «Финансы, бухгалтерия». Здесь количество вакансий, на которые работодатели готовы рассматривать кандидатов с ОВЗ, выросло почти в три раза. В сфере «Строительство, недвижимость» работодатели также все чаще готовы трудоустраивать таких соискателей. Все более инклюзивны и такие сферы, как «Управление персоналом, тренинги», «Искусство, развлечения, массмедиа» и «Туризм, гостиницы, рестораны», «Маркетинг, реклама, PR», «Наука, образование» и «Розничная торговля» и «Рабочий персонал».

— Люди с особенностями здоровья входят в широкий круг кадрового резерва страны, — говорит главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина. — И компании, осознавшие это, уже активно привлекают таких кандидатов.

Такая тенденция, по мнению эксперта, вызвана ни столько кадровым дефицитом, сколько развитием программ инклюзии и все большим распространением удаленного формата работы.

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