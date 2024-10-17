Новосибирская пивоваренная компания будет выращивать ячмень российской селекции

Пивоваренная компания «Балтика» начнет выращивать семена пивоваренного ячменя, российской селекции, пишут «Ведомости» со ссылкой на слова вице-президента по взаимодействию с госорганами компании Ирины Федоровой. По ее словам, в настоящий момент в России нет отечественных семян, которые бы полностью устраивали пивоваров «с точки зрения технико-технологических характеристик».

Инвестиции в проект топ-менеджер не раскрыла.

Председатель Новосибирской областной общественной организации производителей и продавцов пивной и алкогольной продукции (ПИАП) Алексей Соловьев затруднился прокомментировать проект «Балтики», но отметил, что в этом году климатические проблемы могут сказаться на поставках пивоваренного ячменя.

— В 2024 году сбор ячменя сократился. Сначала стаяла жаркая погода, а затем длительные дожди помешали сбору урожая, поэтому часть нефуражного зерна ушла животноводам. Пивовары начинают испытывать дефицит сырья, — отметил он.

Собеседник редакции добавил, что на форуме сибирских пивоваров, один из крупнейших поставщиков ячменя сообщил о возможном повышении цен на продукцию.

В Институте цитологии и генетики СО РАН (ИЦиГ СО РАН) уже несколько лет ведётся работа над селекцией сортов ячменя, пригодных для пивоварения. Они ведутся с использованием передовых генетических технологий, которые заметно сокращают сроки селекции. Обычно на создание новых сортов у селекционеров уходит от семи до десяти лет, включая период различных сортоиспытаний.

— Мы продолжаем работу над созданием новых сортов ячменя. У нас были выделены перспективные линии, которые прошли два года испытаний внутри института (так называемые конкурсные испытания). В этом году наиболее перспективные из них будут оценивать не только ученые института, но и представители одной крупной пивоваренной компании. После этого, в 2026 году, мы рассчитываем передать линии на государственные сортоиспытания. Они займут около двух лет. Только после этого, семена будут внесены в государственный реестр, — рассказали в пресс-службе ИЦиГ СО РАН.

В 2023 году в рамках «Технопрома-2023» было подписано соглашение о реализации инвестиционного проекта по созданию селекционного семеноводческого центра на принципах государственно-частного партнерства. Он появится в Черепановском районе Новосибирской области. Как отмечал замдиректора ИЦиГ СО РАН Петр Куценогий, рынок производства семян оригинальной селекции постепенно был отдан иностранным компаниям.

Ячмень, который используется в пивоварении отличается от фуражного по содержанию белка и другим свойствам, благодаря которым оптимально подходит для производства качественного солода.

Ранее редакция сообщала, что 39% сортовых семян хозяйства Новосибирской области закупают за рубежом. Самая сложная ситуация — с семенами овощей, картофеля и гороха.