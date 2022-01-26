На улицах Новосибирска пройдут испытания нового троллейбуса

На территории Дзержинского троллейбусного депо МКП «ГЭТ» запускается опытная эксплуатация троллейбуса модели УТТЗ-6241.01 «Горожанин», сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска.

Троллейбус данной модели выпускается «Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом» с 2020 года. Он с низким уровнем пола, выполнен на базе кузова МАЗ-203. На нем установлено тяговое и вспомогательное оборудование производства новосибирских предприятий НПФ «Арс Терм» и НПФ «Ирбис». У троллейбуса имеется возможность движения автономным ходом (без контактной сети).

Опытная эксплуатация будет проводиться на дорогах Новосибирска в соответствии с согласованной программой испытаний под контролем рабочей группы в составе специалистов МКП «ГЭТ», АО «УТТЗ», НПФ «Арс Терм», НПФ «Ирбис».

Напомним, в конце прошлого года замначальника управления пассажирских перевозок мэрии Михаил Никулин на круглом столе сообщал, что в заявке Минтрансу РФ на 2022-2023 годы в рамках программы БКАД Новосибирск намерен прописать 87 троллейбусов с автономным ходом и 22 трамваев.

По информации мэрии Новосибирска, износ действующего в городе троллейбусного парка приближается к 97%. Самые старые троллейбусы — 1989-1990 годов выпуска. Последнюю партию троллейбусов в количестве 22 единиц в Новосибирске закупали в 2014 году. Нормативный срок службы троллейбуса — 12 лет.