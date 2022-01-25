Рекомендации по выбору мебели в ванную комнату

Мебель, которая предлагается покупателям, отличается не только стоимостью, важно знать, на что обращать внимание при ее выборе.

Полезные рекомендации по выбору мебели в ванную

Мебель для ванной комнаты в Новосибирске должна способствовать созданию комфортной обстановки, располагающей к приему водных процедур.

Основные критерии выбора – это:

размеры;

материал изготовления;

цветовая гамма стоимость.

Важно, чтобы меблировка сочеталась с сантехническим оборудованием. В большинстве домов и квартир ванная комната обладает скромной площадью. Для малогабаритных помещений следует выбирать компактные предметы обстановки. Когда на счету каждый квадратный сантиметр, предпочтение следует отдавать многофункциональным мебельным изделиям.

Если ванная просторная, там можно установить и стандартный комод, корзину для грязного белья. Многие владельцы домов и квартир включают в обстановку подвесные шкафы.

Мебель должна обладать презентабельным внешним видом и органично вписываться в интерьерную концепцию. А еще выдерживать воздействие влаги и температурные перепады. Выбирайте функциональные предметы обстановки, соответствующие размерам помещения, где они будут эксплуатироваться.

Подбор мебели по материалу изготовления

Мебель в ванной нужно разместить так, чтобы все необходимое для приема водных процедур, всегда было под рукой. Особое внимание нужно акцентировать на материале, из которого она сделана. Этот момент определяет срок ее службы и комфортабельность эксплуатации.

Выбирайте тумбы и шкафы, которые легко содержать в чистоте.

Доступным по стоимости вариантом считается мебель из ДСП и МДФ. Она представлена в различных цветовых вариантах. Из ДСП делают шкафы с тумбами с прямыми углами, для изготовления выпуклых форм задействуют МДФ.

Что касается мебели из натуральной древесины, то она привлекательно смотрится, но ей вредит высокая влажность. Проблема частично решается за счет использования специальных пропиток. Деревянная мебель довольно дорогостоящая, для ванной ее приобретают нечасто.

Производителями также предлагаются пластиковые предметы обстановки. Они доступны по стоимости, не боятся влаги и сырости. Пластиковая мебель представлена в различных расцветках, формах и фактурах. Ее минусы связаны с недостаточно высокой прочностью, на поверхностях часто появляются царапины.

Продолжительным сроком службы обладают металлические мебельные изделия. В большинстве случаев их приобретают для интерьеров, выдержанных в стиле хай-тек и минимализм. Такая мебель подходит и для классического стиля.

Новым веянием считается стеклянная меблировка. Ее изготавливают из закаленного стекла, она лишена острых углов и выпускается в прозрачном и наполовину прозрачном виде. Стеклянная мебель красиво смотрится, но требует регулярного ухода.

Мебель для ванной часто оклеивают самоклеющейся пленкой в целях повышения ее устойчивости к влажности. Это бюджетное покрытие, которое легко и быстро наносится.

Стойкостью к влаге отличаются мебельные изделия, покрытые акриловыми листами.

В продаже также представлены шпонированные предметы обстановки. Они не боятся влаги, такое покрытие достоверно имитирует натуральный древесный узор. Главное, чтобы стыки были надежно гидроизолированы.

Хорошо противостоит влаге и механическим воздействиям мебель с эмалевым и лаковым покрытием.

Какая меблировка должна быть в ванной комнате

В ванной должны быть следующие виды мебели:

тумба;

навесной шкаф;

зеркало (обычное или с подсветкой).

Подбирайте мебель с учетом того, чтобы она подходила по цветовой гамме к выбранному сантехническому оборудованию и интерьеру. Размещайте ее так, чтобы в помещении оставалось место для перемещения. Используйте площадь по вертикали за счет установки подвесных шкафов. Это освободит пространство и упростит наведение порядка.

Если в ванной комнате функционирует система «теплый пол» меблировку рекомендуется подвесить или установки на ножках, иначе фасады могут утратить презентабельный вид под влиянием температурных перепадов.

Особое внимание уделите выбору тумбочки под умывальник. Используйте ее для поддержания раковины и в качестве системы хранения.

Обязательно повесьте в ванной большое зеркало, лучше всего над умывальником. По возможности оборудуйте его подсветкой.

Кто-то приобретает комплекты мебели, а кто-то нужные предметы по отдельности. Главное, чтобы интерьер ванной комнаты выглядел гармонично, и ею удобно было пользоваться.