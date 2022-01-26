В АО «РЭС» ответили на вопросы об установке выносных приборов учета

На сегодняшний день АО «РЭС» уже смонтировало десятки тысяч новых приборов учета, и с каждым днем их становится все больше. Но не становится меньше вопросов у потребителей. В компании постарались ответить на самые распространенные из них, чтобы развеять сомнения и предубеждения.

Менять нельзя оставить

В соответствии с действующим законодательством энергетики осуществляют установку, замену, допуск в эксплуатацию приборов учета электроэнергии при отсутствии, выходе из строя или утрате счетчика, в случае истечения срока эксплуатации или межповерочного интервала, а также в процессе технологического присоединения энергопринимающих устройств.

Кроме того, сетевая организация вправе устанавливать приборы учета в рамках создания комплексных автоматизированных систем учета. Таким образом, рано или поздно все существующие приборы учета будут заменены на новые.

Почему счетчик «выносят» и что в нем «умного»?

При установке приборов учета для индивидуальных жилых домов АО «РЭС» монтирует их на границе балансовой принадлежности, т.е., как правило, на ближайшей к дому опоре линии электропередачи. По сути, расчетный счетчик переносится из дома на улицу, поэтому его и называют «выносной прибор учета».

В отличие от традиционных счетчиков интеллектуальные приборы учета оборудованы цифровыми интерфейсами для возможности дистанционной передачи показаний, а благодаря удаленному доступу энергетики могут контролировать напряжение в сети, нагрузку, вести анализ технических параметров и тем самым повышать качество электроснабжения.

Кому это выгодно?

К сожалению, бытует мнение, что «уличный» счетчик специально ставят, чтобы «побольше накрутить» объем потребления электроэнергии.

Специалисты АО «РЭС» однозначно заявляют, что счётчик считает столько, сколько электроэнергии потребил абонент. Никаких махинаций тут быть не может – все автоматизировано и прозрачно. Поэтому установка выносных приборов учета выгодна прежде всего самим потребителям.

Судите сами: показания счетчика снимаются дистанционно, их можно отслеживать на дисплее выдаваемого бесплатно пульта, не нужно впускать посторонних в дом (особенно в пандемию), а старый счетчик в доме можно демонтировать.

Как оплачивать электроэнергию и куда обращаться?

Пока идет процедура оформления нового прибора учета и внесения данных в базы АО «Новосибирскэнергосбыт» начисления выполняются по среднему уровню потребления . Получив в первый месяц после установки нового счетчика квитанцию с большей (чем обычно) суммой, не стоит паниковать или подозревать энергетиков в «махинациях» с начислениями. Как только внесут актуальные показатели потребления, будет произведена корректировка начислений и выполнен перерасчет.

В любом случае, если возникли вопросы по начислениям – нужно обращаться в АО «Новосибирскэнергосбыт», а по вопросам относительно установки или допуска прибора учета – в соответствующий филиал сетевой организации (АО «РЭС»).