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Никто не захотел строить котельную за 1,4 млрд рублей в Искитиме

  • 23/05/2025, 16:00
Автор: Оксана Мочалова
Никто не захотел строить котельную за 1,4 млрд рублей в Искитиме
Аукцион признан несостоявшимся

В Новосибирской области подвели итоги тендера по выбору подрядчика для строительства котельной Южного микрорайона и тепловой сети для присоединения к централизованной сети теплоснабжения города Искитима. Он был объявлен в начале мая, стартовая цена контракта составляла более 1,4 млрд рублей (86.67% из них бюджет Новосибирской области, 13,33% — бюджет города Искитима). Желающих выполнить эти работы не нашлось. На тендер не было подано ни одной заявки. Подрядчик должен был завершить объект до ноября 2027 года.

В пояснительной записке говорится, что котельная должна обеспечивать теплом жилой и социально-бытовой фонд в микрорайоне Южный города Искитима. В настоящее время теплоснабжение существующих абонентов осуществляется от котельной, принадлежащей АО «НЗИВ». Она подлежит выводу из эксплуатации.

Согласно документации, двухэтажное здание котельной площадью 2700,39 кв метров должно быть размещено на улице Молдавская. Расчетная тепловая мощность котельной составляет 74,559 МВт. В котельном зале предусмотрена установка шести рабочих котлов тепловой мощностью 15 000 кВт каждый. Численность персонала — 21 человек.

Напомним, Искитим стал участником второй волны федеральной программы по снижению выбросов загрязняющих веществ «Чистый воздух». В рамках реализации проекта каждый год до 2030 года планируется снижать выбросы загрязняющих веществ на 5 тысяч тонн.  На эти цели будет направлено 2 млрд рублей из федерального, областного и местного бюджета. Помимо строительства новой газовой котельной, средства пойдут на обновление и газификацию общественного транспорта, перевод на газ 1254 домов с угольного на газовое отопление, а также рекультивацию мусорного полигона (2028 и 2029 годы).

Ранее редакция сообщала, что квоты на выбросы по «Чистому воздуху» получат не менее 10 предприятий Искитима.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : тендер строительство котельной


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