На улице Ленина в Новосибирске появится семиметровый световой тоннель

В Новосибирске к Новому году планируют перекрыть движение на улице Ленина от одноименной площади до улицы Урицкого. Ее сделают пешеходной и украсят в столичном стиле – световым потолком с гирляндами. Об этом КП-Новосибирск рассказала руководитель Городской дирекции творческих программ Ирина Саркисян.

— Пока в планах с 1 ноября начать оформлять улицу Ленина, с 1 декабря уже запустить пешеходное движение. Планировали, что на два месяца ее перекроют, декабрь и январь, — сообщила Ирина Саркисян.

Проект светового оформления уже согласован. На улице Ленина появится семиметровый световой тоннель. А вот точные сроки перекрытия улицы пока неизвестны.

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