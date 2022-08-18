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На улице Ленина в Новосибирске появится семиметровый световой тоннель

  • 18/08/2022, 17:00
Автор:
новости Новосибирска
Проект уже согласован, начало оформления запланировано на 1 ноября.

В Новосибирске к Новому году планируют перекрыть движение на улице Ленина от одноименной площади до улицы Урицкого. Ее сделают пешеходной и украсят в столичном стиле – световым потолком с гирляндами. Об этом КП-Новосибирск рассказала руководитель Городской дирекции творческих программ Ирина Саркисян.

— Пока в планах с 1 ноября начать оформлять улицу Ленина, с 1 декабря уже запустить пешеходное движение. Планировали, что на два месяца ее перекроют, декабрь и январь, — сообщила Ирина Саркисян.

Проект светового оформления уже согласован. На улице Ленина появится семиметровый световой тоннель. А вот точные сроки перекрытия улицы пока неизвестны.

 

Ранее редакция сообщала, что скульптуру с соболями не перенесут из центра Новосибирска.

Фото пресс-службы мэрии Новосибирска

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

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