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Пoлмиллиapдa рублей вложит «Сибагро» в первый этап реконструкции свинокомплексов

  • 18/08/2022, 17:27
Автор:
новости Новосибирской области
В настоящее время износ производственных помещений и части оборудования составляет более 30% и оценивается как «высокий».

Как сообщили в компании, перед началом ремонтных работ планируется поэтапное сокращение поголовья животных.

— Согласно разработанному графику последние свиньи с откорма должны уехать в 20 числах января 2023 года – к этому моменту ни одного животного на наших комплексах в Криводановке не останется. Новое поголовье будет так же поэтапно заселяться в уже отремонтированные помещения, начиная с марта-апреля 2023 года, — прокомментировал директор Новосибирского свинокомплекса «Сибагро» Владимир Гавриленко. — Таким образом первые отгрузки с 1 очереди на мясокомбинат мы ожидаем с февраля 2024 года.

В компании уточнили, что по плану реконструкции старейшей производственной очереди, расположенной в Новосибирском районе, модернизируют первый комплекс и помещения откорма второго комплекса. Речь идет о демонтаже и полной замене внутреннего слоя бетона в помещениях, сносе старых систем навозоудаления, установке нового станочного оборудования и современной системы микроклимата. Кроме того, будет проведена полная замена животных, в том числе сформировано новое маточное стадо более продуктивной селекции.

В период ремонтных работ вторая и третья очереди продолжат работать в штатном режиме, что позволит сохранить объемы производства продукции на стабильном уровне.

Первая очередь свинокомплекса в Криводановке была введена в эксплуатацию в 1976 году. В настоящее время износ производственных помещений и части оборудования составляет более 30% и оценивается как «высокий».

Новосибирский свинокомплекс «Сибагро» производит свыше 93% всей свинины в Новосибирской области. Предприятие было основано в 1976 году, с 2019 года свинокомплекс входит в состав Сибагро. Производственные мощности включают три свиноводческих очереди (одна в Криводановке и две в Колывани), собственный комбикормовый завод и один из крупнейших в холдинге цех растениеводства с земельным фондом в 90 тысяч га. Объемы производства: 405 000 голов свиней единовременного содержания, 81,980 тыс тонн свинины в год.

 

Ранее редакция сообщала, что в эти проекты «Сибагро» планирует инвестировать около 850 млн рублей, из них 300 млн уже вложены в 2021 году.

Фото пресс службы компании

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Рубрики : Бизнес Агропром

Регионы: Новосибирск

Теги : Сибагро свинокомплекс реконструкция


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