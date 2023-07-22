На улице Степной в Новосибирске строят многоэтажный дом для переселения жильцов из аварийных домов

В Новосибирске 500 жителей аварийных домов, идущих под расселение и снос, переедут в новое десятиэтажное здание на улице Степной, сообщили в региональном правительстве.

Многоквартирный трёхсекционный дом — второй этап строительства жилья на Степной, 262а. Если в первой новостройке 70 квартир, то во второй их будет уже 197. Из них 78 однокомнатных площадью 33 кв. метра каждая, 79 двухкомнатных по 52 кв. метра и 40 трёхкомнатных по 70 кв. метров. Общая жилая площадь дома — 9520 «квадратов».

По словам заместителя министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Сергея Глебова, строительство идет по графику, и дом планируется завершить в декабре 2023 года.

По информации правительства Новосибирской области, в текущем году переселение из аварийного жилья в рамках нацпроекта реализуется не только в областном центре, но и в городах Искитиме и Татарске, в селах Барышево и Ташара.

Новосибирская область участвует в федеральной программе по ускоренному расселению ветхого и аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. На финансирование ускоренной программы в регионе всего заложены 4,4 млрд рублей, из них 491 млн (11%) — средства муниципальных образований. В перечне домов, попадающих под действие программы, были включены 208 домов в районах области и 44 — в Новосибирске.

Ранее редакция сообщала, что закон «последнего жильца» будет применяться в Новосибирской области.