Закон «последнего жильца» будет применяться в Новосибирской области

— В каких-то проектах закон о принудительном расселении будет актуален. Любая компания, которая занимается системной работой по расселению ветхого и аварийного жилья, сталкивается с тем, что 1-2 участника не принимают предложения застройщика по приобретению квартиры для расселения. Ставить в патовую ситуацию организацию, которая расселила 13 квартир из 14 и не может заняться сносом и строительство нового объекта, неправильно, — сообщил на пресс-конференции начальник департамента строительства и архитектуры, вице-мэр Алексей Кондратьев.

Он напомнил, что сейчас застройщики возводят дома с привлечением проектного финансирования и эскроу-счетов, поэтому очень важным фактором для них является время строительства. Пауза в расселении может дорого обойтись проекту, поэтому вступает в действие предусмотренный законом порядок.

Напомним, федеральный закон, закрепляющий в Жилищном кодексе механизм выселения «последнего жильца» был принят Госдумой 20 июня 2023 года и 24 июня подписан президентом. Он корректирует права собственников жилых помещений в многоквартирных домах при осуществлении комплексного развития территории жилой застройки. В частности, законом уточняется перечень лиц, которые вправе обратиться в суд с требованием о понуждении собственника жилого помещения, не заключившего в установленный срок договор, предусматривающий переход права собственности на жилое помещение, к заключению указанного договора, об освобождении жилого помещения и о передаче его в собственность истцу, уточняются полномочия общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, касающиеся обеспечения жилищных прав граждан, а также вносятся изменения юридико-технического характера.

Согласно поправкам, работающий по программе КРТ застройщик может подать иск к владельцу жилья, который в течение 45 дней не заключил договор о переходе права собственности на помещение. Решением суда квартира будет освобождена, а собственник должен получить равноценное возмещение или равнозначное по площади и количеству комнат жильё в том же городе.

По данным Алексея Кондратьева, в том году мэрия Новосибирска планирует расселить 80 ветхих и авариных домов по федеральной программе, еще около 15 — в рамках ранее заключенных с застройщиками программ по развитию застроенных территорий. Кроме того, в городе уже заключены договоры по освоению 4 площадок КРТ, а до конца года муниципалитет намерен выставить на торги еще 11, где придется сносить не только ветхие и аварийные дома, но и частный сектор. В рамках реализации этих проектов КРТ в городе планируют построить около 1 млн кв метров жилья.

Ранее редакция рассказывала о том, что на торги по КРТ планируют выставить более 20 га по улице Кирова.