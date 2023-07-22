В Новосибирской области запустили интерактивную карту дорожных работ

В Новосибирской области начала работать интерактивная карта дорожных работ. С помощью нее жители могут узнать подробную информацию о состоянии дорог в своем районе. Сервис опубликован на сайте Региональной геоинформационной системы. Сервис разработан Министерством транспорта и цифровизации региона по поручению губернатора Андрея Травникова.

— В настоящий момент на карте отображены объекты национального проекта «Безопасные качественные дороги». Каждый желающий может посмотреть информацию. Синим цветом обозначены дороги и улицы, которые планируется ремонтировать, желтым – участки, на которых идет ремонт, и зеленым – уже завершенные объекты, – объяснил устройство системы министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Анатолия Костылевского, для полного представления ситуации в городе, в будущем на карте будут показаны не только объекты по нацпроекту.

По данным правительства Новосибирской области, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году в регионе проводятся дорожные работы на 84 объектах, 80 из них сдадут к концу года.

19 объектов БКД этого года расположены в городе Новосибирске. По планам отремонтируют улицы Софийскую и Тайгинскую, Советское шоссе и дамбу ОбьГЭС. Остальные объекты распределены по 27 районам области. Среди них – автодороги «Новосибирск-Кочки-Павлодар» и «Здвинск — Довольное» с выходом на дорогу «К-09».

Ранее редакция сообщала, что контракт на завершение дороги от Немировича-Данченко к ледовой арене подорожал в 2.5 раза.