Подозреваемый в поджоге военкомата в Бердске заключен под стражу

Подозреваемого в поджоге военкомата в городе Бердска Евгению Бураго арестовали на один месяц 27 суток, то есть по 16 сентября 2023 года включительно. Об этом сообщили в Управлении Судебного департамента в Новосибирской области.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.30 (покушение на преступление) и ч. 2 ст. 167 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога их хулиганских побуждений)

— 19 июля 2023 года в период времени с 19:30 до 19:31, находясь по адресу: Новосибирская область, город Бердск, улица Первомайская, 66, путём пожога пытался умышленно уничтожить или повредить здание городского военного комиссариата города Бердска Новосибирской области, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам, — говорится в сообщении.

Ранее редакция сообщала, что полицейские задержали подозреваемого в поджоге военкомата в Бердске.