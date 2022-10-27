На инвестплощадку в поселке Горный зашел новый резидент

На площадке ТОСЭР (Территория опережающего социально-экономического развития. — Ред.) «Горный» в Тогучинском районе зарегистрирован новый резидент. Минэкономразвития России присвоило такой статус компании ООО «Натуральные продукты», которая планирует запускать собственное производство натуральных ягодных морсов. Бизнес-план проекта ранее был одобрен правительством Новосибирской области на совете по инвестициям.

Компания планирует реализовать в ТОСЭР «Горный» проект с объемом инвестиций 120 млн рублей, создать 25 новых рабочих мест. Ввод в эксплуатацию производства планируется в октябре 2024 года, выход на полную проектную мощность — в 2025 году. Проектом предусмотрено строительство производственного цеха, приобретение оборудования и организацию на земельном участке площадью 3,5 га производства натуральных безалкогольных морсов из ягод, произрастающих на территории Новосибирской области и соседних регионов: брусники, клюквы, черной смородины, малины, жимолости, облепихи.

Напомним, территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Горный» создана постановлением правительства Российской Федерации от 12.04.2019 № 429. Как отмечалось «Горный» будет способствовать диверсификации экономики города, снижению зависимости от градообразующего предприятия, повышению инвестиционной привлекательности города, созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций. Также говорилось о том, что создание ТОСЭР «Горный» позволит к 2028 году диверсифицировать экономику одноименного поселка, снизить зависимость от градообразующего предприятия — «Горновского завода спецжелезобетона» – филиала АО «БетЭлТранс», повысить инвестиционную привлекательность города, создать более 650 постоянных рабочих мест, привлечь 3,5 млрд рублей инвестиций.

Ранее редакция сообщала о том, что тогучинскому заводу настоятельно рекомендовали продолжить работу.