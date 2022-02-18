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На ВАСХНИЛе построят поликлинику

  • 18/02/2022, 14:39
Автор:
Новости Новосибирска
Сдать ее в эксплуатацию планируется в 2024 году.

В поселке Краснообск построят поликлинику смешанного типа мощностью 750 посещений за смену с детским отделением на 250 посещений. Объект будет возведен в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» и регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области».

В пресс-службе правительства уточнили, что работа по подготовке проектно-сметной документации стартовала в 2022 году. В апреле планируется завершить проектирование поликлиники, а в мае — получить положительное заключение экспертизы и разрешение на строительство. Пациентов в новом здании поликлиники начнут принимать в 2024 году.

Главный врач Новосибирской клинической ЦРБ Дмитрий Батунин пояснил, что в здании общей площадью 10200 квадратных метров — это почти на порядок больше площадей существующей поликлиники — будет пять этажей — вместе с нулевым подземным.

Медучреждение будет предназначено для оказания первичной медико-санитарной помощи в плановой и неотложной форме взрослому и детскому населению, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара (на 8 коек) жителям рабочего посёлка Краснообск. Режим работы — двухсменный 6 дней в неделю; режим работы травматологического пункта — ежедневно, круглосуточно. Количество персонала составит 260 человек, в том числе 90 врачей и 125 человек среднего медицинского персонала.

Объем инвестиций в проект в правительстве не озвучивают.

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Цены по 4 концессионным поликлиникам снова могут пересмотреть

Напомним, в настоящее время в Новосибирске по договору ГЧП строится 7 поликлиник. Предварительные расходы на капитальные затраты с НДС, по данным на ноябрь 2021 года, — 14,9 млрд рублей. Однако, в начале февраля на сессии регионального парламента губернатор не исключал, что стоимость строительства 4 поликлиник придется пересматривать из-за роста цен на стройматериалы. На этой неделе депутаты Заксобрания приняли решение поручить Контрольно-счетной палате Новосибирской области проверить ход строительства этих объектов.

Еще одна поликлиника по ГЧП будет возводиться в микрорайоне ОбьГЭС. Общая площадь объекта — 10,5 тысячи кв. м, рассчитана на 700 посещений в смену, то есть схожа с той, которую планируется возвести в Краснообске. Капитальные затраты на объект, которые в ноябре 2021 года называло Минэкономразвития, составляли 1,8 млрд, из них 20 млн рублей — проектирование, 1 млрд — строительство, 629 млн — оснащение. Стоимость строительства 1 кв. м — 115,7 тысячи рублей. В феврале 2022 стоимость проекта оценивалась уже более 2 млрд рублей.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Власть Медицина

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : строительство медицина инвестиции власть


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