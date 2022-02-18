Самарский проектировщик сорвал сроки подготовки проектов для новосибирских дорог

По информации территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области, между ГКУ НСО ТУАД и ООО «Кредмаш-Сервис» в 2020-2021 годах было заключено несколько контрактов со сроком окончания в 2021 году.

— Три контракта — на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации и выполнению изыскательских работ на ремонт дороги «Здвинск — 157 км а/д «К-01», ремонт автомобильной дороги «104 км а/д «Р-256» — Сузун» и ремонт дороги «992 км а/д «Р-254» — Купино – Карасук». По первым двум контрактам просрочка составила по 217 дней, по последнему — 203 дня. Все контракты должны быть реализованы в рамках федерального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году, — говорится в сообщении пресс-службы ТУАД.

ООО «Кредмаш-Сервис» также нарушает обязательства по выполнению проектно-изыскательских работ по исполнению госпрограммы по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечению безопасности населения на транспорте по следующим контрактам:

— Строительство переходно-скоростных полос разгона и торможения на дороге «Новосибирск — Кочки — Павлодар (в пред. РФ)» (км 108, км 109) в Ордынском районе;

— Строительство остановочных пунктов в рамках реконструкции дороги «Новосибирск — Сокур (в гр. района)» (ООТ «Витаминка», ООТ «Кладбище», ООТ «ст.Мочище») в Новосибирском районе;

— Строительство тротуаров, искусственного освещения в рамках реконструкции участка дороги «54 км а/д «Р-256» — Завьялово — Факел Революции» (с.Быстровка, с.Завьялово, п.Факел в Искитимском районе).

Суммарная просрочка по ним превышает 800 дней.