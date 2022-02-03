Цены по 4 концессионным поликлиникам снова могут пересмотреть

В ходе ежегодного отчета губернатора перед региональным парламентом депутаты поинтересовались у него ситуацией со строительством 7 поликлиник, сроки сдачи которых постоянно сдвигаются, а их стоимость растет.

Андрей Травников сообщил, что отставание действительно было допущено, и претензии, которые в связи с этим регион высказывал частному партнеру, назвал справедливыми.

— Объяснения не принимаются. Они могли бы разрабатывать проектно-сметную документацию быстрее, а фактически завершили ее в конце 2021 года, — заявил губернатор. — Но и мы к этому приложили свою руку. В первом полугодии 2020 года, в связи с выходом нового приказа Минздрава России, который регулирует порядок оказания первичной помощи, диспансеризации и профосмотра, мы пошли на пересмотр технического задания. Поликлиники стали больше по объему, более насыщены по оборудованию. Считаю, что этот шаг был оправдан, так как мы могли бы получить проблемы при завершении строительства и лицензировании медицинской деятельности этих учреждений здравоохранения, если бы они не соответствовали нормативам министерства. Еще одна задержка произошла в конце 2021 года, так как мы настаивали на минимизации стоимости строительства при прохождении Госэкспертизы.

По его словам, по 3 поликлиникам, строительство которых уже идет, ввод объектов в эксплуатацию намечен на первое полугодие 2023 года. Однако подрядчик заявил, что может сдать их в конце 2022 года. Губернатор подчеркнул, что пока по ходу работ он не может ставить под сомнение, что эта задача не будет выполнена.

— По 4 поликлиникам есть недосказанность. В 2021 году на конкурс по выбору подрядчиков не поступила ни одна заявка. Сейчас готовится новый. Возможно, нам придется проводить индексацию и переводить цены четвертого квартала 2021 года в цены первого квартала 2022 года. Я лично отслеживаю эту работу, — добавил глава региона.

— Мы планируем использовать инфраструктурные бюджетные кредиты, которые позволят удешевить проект за счет применения не банковского кредита, а федерального — под 3% годовых, — сообщал министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников, выступая перед депутатами регионального парламента на ноябрьской сессии 2021 года. — Сейчас поликлиники на Ереванской, Татьяны Снежиной и Пролетарской находятся в стадии стройки, на Степной и Виктора Уса получено разрешение на строительство и ведется поиск подрядчика. По Краснодарской и Райсовета в стадии получения разрешения на строительство.

Напомним, 7 поликлиник в Новосибирске в рамках проекта ГЧП строит ООО «Седьмая концессионная компания» (Входит в ГК «ВИС». — Ред.). Срок реализации проекта — 10 лет.). Из них 403 млн — проектные работы, 7,1 млрд рублей — строительство, 7,48 млрд — оснащение. Стоимость строительства, включая проектирование (без оборудования), — 84,2 тысячи рублей за кв. м. Рассчитываться за поликлиники область будет до 2029 года, при этом капитальный грант из областного бюджета составит 1,6 млрд рублей, возмещение из бюджета — 19,7 млрд. Средняя нагрузка на бюджет на эксплуатационной фазе — 2,8 млрд рублей в год. Но с 2024 года область будет платить инвестору по 3,1 млрд рублей.

Депутат Алексей Андреев поинтересовался у губернатора, какое отношение этот подрядчик (ГК «ВИС») имеет к строительству восьмой поликлиники, которая появится в микрорайоне ОбьГЭС.

— Это другая компания (ООО «Сибирский медицинский проект». — Ред.). Я не исключаю, что на конкурс по концессии может заявиться и другой подрядчик (ГК «ВИС»), но у нас есть негласная договоренность с ним. Мы ему сказали: «У вас и так много проектов, завершите вначале их». Хотя, не исключаю, что они наберутся смелости и подадут документы, — прокомментировал Травников.

Андреев также предложил проверить адекватность удорожания объекта на ОбьГЭСе — почти в 2 раза.

— Если вы считаете, что за повышением стоимости поликлиники скрывается вопрос, а хорошо ли поработали над этим проектом наши эксперты, то давайте посмотрим, хорошо они выполнили эту работу или схалтурили, и поставим точку в этом вопросе, — согласился губернатор

Алексей Андреев в итоге попросил протокольно записать в решении сессии, что депутаты оставляют за собой право в случае появления вопросов обратиться в прокуратуру.

Срок реализации проекта поликлиники на ОбьГЭСе — 10,5 лет. Капитальные затраты, которые в ноябре 2021 года называло Минэкономразвития, составляли 1,8 млрд, из них 20 млн рублей — проектирование, 1 млрд — строительство, 629 млн — оснащение. Стоимость строительства 1 кв. м — 115,7 тысячи рублей. Общая площадь объекта — 10,5 тысячи кв. м, рассчитана на 700 посещений в смену. До 2031 года область должна будет выплатить инвестору 2,7 млрд рублей. Из них 300 млн составит капитальный грант, 2,4 млрд — возмещение из областного бюджета. Средняя нагрузка на областной бюджет по проекту — 357 млн рублей в год. Выплачивать эти деньги область начнет с 2025 года. Итоговую стоимость проекта планировалось определить после Госэкспертизы. По словам Андреева, сейчас стоимость проекта составляет более 2 млрд рублей.

Напомним, сегодня на сессии регионального парламента Андрей Травников заявил о планах области расторгнуть «мусорную» концессию с ООО «Экология-Новосибирск» (Входит в ГК «ВИС»). Компания также работает в регионе в качестве регионального оператора по утилизации ТКО. Кроме того, ГК «ВИС» строит в Новосибирске четвертый мост через Обь.