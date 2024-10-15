На VII Агрофоруме обсудят вопросы продовольственной безопасности

В ходе форума будет проведен анализ результатов текущего аграрного сезона и намечены планы на будущий сельскохозяйственный год. Основная тема мероприятия — «Технологическое лидерство как основа продовольственной безопасности».

С каждым годом интерес к этому событию растет, так как оно создает возможности для обмена опытом, мнениями, новаторскими решениями и технологиями в области продвижения современных товаров и услуг АПК. Форум также способствует разработке стратегических инициатив в государственной политике по поддержке аграрного сектора и механизмов устойчивого развития агропромышленного комплекса, отметил Андрей Шинделов, заместитель Председателя Правительства и министр сельского хозяйства региона.

Деловая программа VII Агропродовольственного форума включает более 25 мероприятий, которые отражают ключевую задачу: «Технологическое лидерство — основа продовольственной безопасности». В центре внимания окажется внедрение практических решений в области информационных технологий, использование беспилотников и искусственного интеллекта в агросекторе.

Содержание предстоящего форума предусматривает целый ряд научно-практических подходов к функционированию агропромышленного комплекса, принимая во внимание вызовы текущего агросезона: негативные последствия климатических изменений, улучшение агропрактик для экономии ресурсов и получения качественных урожая, формирование надежной кормовой базы за счет адаптивности севооборотов, производство конкурентоспособной продукции и создание эффективных каналов сбыта.

Форум соберет представителей органов власти, российских производителей, поставщиков сельскохозяйственной техники и оборудования, управленцев и специалистов из АПК, фермеров Сибири и Дальнего Востока, а также членов отраслевых ассоциаций и ведущих экспертов.

Параллельно с агропродовольственным форумом пройдет крупнейшая международная агропромышленная выставка «Сибирская аграрная неделя» в МВК «Новосибирск Экспоцентр». Вход для посетителей свободный. Подробности и регистрация доступны на официальных сайтах форума и выставки.