За скрытые номера автомобилей водителей будут лишать прав на срок до 1,5 лет

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности за сокрытие автомобильных номеров с помощью специальных устройств — теперь водителям грозит лишение прав сроком до 1,5 лет. Само устройство при этом будет конфисковано и уничтожено.

Соответствующий документ опубликовали на официальном сайте правовой информации 14 октября 2024 года.

Закон был одобрен Советом Федерации через 8 дней после принятия им Госдумой 1 октября. В силу он вступил с момента публикации.

В документе отмечается, что такое же наказание будет применяться к автомобилистам, чьи машины передвигаются без номеров или с прикрытыми посторонними предметами (листвой, бумагой, снегом, грязью и т.п.) номерами.

До сих пор статья КоАП предусматривала наказание за самовольное изменение номеров или применение устройств, препятствующих их идентификации, в виде штрафа в размере 5000 рублей или лишения прав сроком до трёх месяцев.

По данным МВД РФ, число правонарушений, когда водители скрывают номера при помощи спецустройств, за пять лет выросло в 1,5 раза.

Недавний инцидент в Новосибирске тоже связан с подобным нарушением. Сотрудник Росгвардии Дмитрий на своём автомобиле преследовал дорожных беспредельщиков на чёрном Renault Logan и белом Haval без номеров. Водители иномарок устроили хаос на проезжей части: подрезали других участников движения, беспорядочно перестраивались с полосы на полосу, при этом не сигнализируя поворотниками. Когда в машину военнослужащего один из дорожных хулиганов едва не въехал, он решил их выследить и вызвать полицейских. Однако погоня за нарушителями привела к потасовке.

Драка между росгвардейцем и автохамами произошла прямо у стен Новосибирского военного института. Один из агрессоров набросился на Дмитрия с метлой и стал избивать его черенком, другой наносил удары ногами. За происходящим наблюдали курсанты НВИ, а после вышли и офицеры. Никто из них не вмешивался в потасовку, где трое иностранцев «гасили» их сослуживца.

Только через несколько минут военные встали стеной между Дмитрием и агрессорами и дали последним уехать.

Выследить беспредельщиков и установить их личности удалось местным общественникам, к которым обратился пострадавший мужчина. На поимку автохамов у активистов ушло менее суток.

— Мы разделились на группы и буквально шерстили город. Автомобиль нашли по техническим повреждениям возле дома. Мы опросили жильцов многоквартирника и выяснили, кто эти люди. Квартиру им снимает диаспора. Сегодняшней ночью и с утра мы наблюдали за ними. Около 17.00 сотрудники полиции при нашем содействии задержали их. Мы контролировали, чтобы они не выпрыгнули из окон и не сбежали, — рассказали Infopro54 общественники.

На агрессоров возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство с применением оружия группой лиц по предварительному сговору». Постановлением суда их отправили в СИЗО.

Общественникам удалось выяснить, что белый Haval без номеров на протяжении более двух недель заправлялся бензином «на халяву». Как рассказала сотрудница АЗС на Большевистской, заправка происходила по постоплате. Однако после того, как бензин попадал в бак, наглецы не оплачивали и сразу же уезжали. Такие трюки они проделывали и на других заправках сети АЗС.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске арестовали водителя чёрного Mercedes без номеров, который насмерть сбил женщину на улице Большевистской и скрылся с места преступления. Автомобиль, на котором было совершено ДТП, силовики нашли в гаражном комплексе. Виновник аварии успел снять тонировку, прикрепить номера, но не смог оперативно скрыть следы преступления на кузове.