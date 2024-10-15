«Уральские авиалинии» показали, как разбирают на запчасти самолет, севший в поле

«Уральские авиалинии» продемонстрировали процесс разборки самолёта, который совершил вынужденную посадку в поле в Новосибирской области.

В настоящее время осуществляется демонтаж деталей и узлов с самолёта Airbus A320.

В авиакомпании рассказали, что в первую очередь с самолета были сняты элементы пассажирского салона и кабины пилотов.

Затем было полностью демонтировано радиоэлектронное оборудование, элементы гидравлической, топливной систем и системы кондиционирования воздуха. Кроме того, разобраны оба двигателя.

— Также демонтирована большая часть механизации крыла, — говорится в сообщении компании.

Все компоненты будут доставлены в авиационный технический центр авиакомпании. Двигатели уже в пути и вскоре прибудут в Екатеринбург.

Стоит отметить, что в соответствии с Федеральными авиационными правилами, лайнер был исключен из сертификата эксплуатанта Росавиацией, а его сертификат лётной годности аннулирован.

В настоящее время воздушный флот авиакомпании «Уральские авиалинии» состоит из 51 авиалайнера Airbus.

Ранее редакция сообщала о том, что самолет «Уральских авиалиний» начали разбирать на запчасти в поле под Новосибирском.