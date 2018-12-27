ИЯФ СО РАН примет участие в модернизации Большого адронного коллайдера

В этом году ЦЕРН закончил второй этап экспериментов на Большом адронном коллайдере (LHC). Идет модернизация и подготовка к третьему этапу, который начнется через два с половиной года и будет длиться в течение трех лет. LHC должен быть обновлен до версии High Luminosity LHC (Большой адронный коллайдер с высокой светимостью), сообщает издание «Наука в Сибири».

— По соглашению с ЦЕРНом на нашем коллайдере ВЭПП-2000 создана установка, где изучается десорбция, а именно газоотделение из вакуумной камеры под действием синхротронного излучения. Дело в том, что протоны при высокой энергии испускают свет, который вызывает выделение газа из вакуумной камеры, и это может сильно портить работу БАК, — рассказывает заместитель директора ИЯФ СО РАН член-корреспондент РАН Юрий Тихонов. — Спектр излучения на установке ВЭПП-2000 совпадает со спектром излучения на БАК. Сложность заключается в том, что эти эксперименты должны быть проведены при температуре, близкой к абсолютному нулю, то есть два градуса Кельвина (рабочая температура БАК). Никто при подобных температурах такие вещи, как вырывание атомов из поверхностей металлов или покрытий, не изучал. Установка ИЯФ СО РАН имитирует экстремальные условия, она уже начала свою работу, получены первые экспериментальные результаты, цель — подобрать материалы и покрытия, обладающие наименьшим газоотделением при низкой температуре под воздействием синхротронного излучения».

Отмечается, что вторым направлением работ ИЯФ СО РАН по модернизации LHC является создание программного обеспечения для детекторов LHC, которое позволит развить новые методы обработки результатов, получаемых на коллайдере.

В рамках многолетнего сотрудничества с Европейским центром ядерных исследований институт разработал, изготовил и поставил в ЦЕРН уникальное высокотехнологичное оборудование стоимостью около 200 миллионов швейцарских франков.

Фото: пресс-служба института ядерной физики имени Г. И. Будкера СО PAH