На восстановление участков после аварийных разрытий в Новосибирске дают пять дней

Новосибирцы жалуются в мэрию города на большое количество разрытий. Об этом мэр Максим Кудрявцев сообщил на оперативном совещании. Он подчеркнул, что на некоторых участках благоустройство не выполнено с 2024 года.

— Мы достаточно устойчиво выстроили процессы по теплоснабжению города: повреждение на любом диаметре коммунальных сетей устраняется в течение суток. В этом же ключе нужно проработать вопрос по ликвидации разрытий, — потребовал Кудрявцев.

По словам мэра, за неисполнение сроков благоустройства нужно наказывать рублем. Он распорядился изменить штрафные санкции, активизировать претензионно-исковую работу, и «жёстко бить по рукам тех, кто не выполняет договорные обязательства».

Первый заместитель мэра Иосиф Кодалаев пояснил, что с 2025 года данные обо всех разрытиях отображаются в электронной базе мэрии. При срыве сроков сотрудники муниципалитета сразу направляют предписания ресурсоснабжающим организациям. За первое полугодие 2025 направлено более 200 предписаний, по 80 из них пришлось инициировать судебные процессы. В итоге компании были оштрафованы.

Сейчас в правила ведения земляных работ в Новосибирске вносятся изменения:

Для получения разрешения на разрытие нужно будет заключить договор с ресурсоснабжающей организацией. В нем будут прописаны ежедневные штрафы за нарушение сроков.

При согласовании актов на земляные работы при аварийных разрытиях вводятся новые сроки: вместо ранее установленных 30 дней – 5 дней. За это время необходимо не только устранить аварию на сетях, но и восстановить благоустройство в полном объёме.

Усиливается контроль за качеством восстановительных работ. С прошлого года, мэрия заключает договор с независимой организацией, которая фиксирует данные виды нарушений.

— Итоги такой проверки ложатся в основу проведения претензионной работы с ресурсоснабжающими организациями по гарантийным обязательствам, — подчеркнул Кодалаев.

В мэрии уверены, что ужесточение требований позволит ускорить работу по устранению и благоустройству разрытий.