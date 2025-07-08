На восстановление участков после аварийных разрытий в Новосибирске дают пять дней

Новосибирцы жалуются в мэрию города на большое количество разрытий. Об этом мэр Максим Кудрявцев сообщил на оперативном совещании. Он подчеркнул, что на некоторых участках благоустройство не выполнено с 2024 года.
— Мы достаточно устойчиво выстроили процессы по теплоснабжению города: повреждение на любом диаметре коммунальных сетей устраняется в течение суток. В этом же ключе нужно проработать вопрос по ликвидации разрытий, — потребовал Кудрявцев.
По словам мэра, за неисполнение сроков благоустройства нужно наказывать рублем. Он распорядился изменить штрафные санкции, активизировать претензионно-исковую работу, и «жёстко бить по рукам тех, кто не выполняет договорные обязательства».
Первый заместитель мэра Иосиф Кодалаев пояснил, что с 2025 года данные обо всех разрытиях отображаются в электронной базе мэрии. При срыве сроков сотрудники муниципалитета сразу направляют предписания ресурсоснабжающим организациям. За первое полугодие 2025 направлено более 200 предписаний, по 80 из них пришлось инициировать судебные процессы. В итоге компании были оштрафованы.
Сейчас в правила ведения земляных работ в Новосибирске вносятся изменения:
— Итоги такой проверки ложатся в основу проведения претензионной работы с ресурсоснабжающими организациями по гарантийным обязательствам, — подчеркнул Кодалаев.
В мэрии уверены, что ужесточение требований позволит ускорить работу по устранению и благоустройству разрытий.
Фото предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска. Автор фото Павел Комаров
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