Новосибирец поставил рекорд по превышению скорости на Бугринском мосту

8 июля в Новосибирске был зафиксирован антирекорд по превышению скорости. На Бугринском мосту, где разрешено движение не быстрее 60 км/ч, автомобиль разогнался до 110 км/ч и более. Это самое серьезное нарушение скоростного режима в городе на данный момент.

По данным ГКУ НСО ЦОДД, самые высокие показатели превышения скорости были зафиксированы на загородной трассе. Там автомобиль разогнался до 225 километров в час.

— Уважаемые водители! Грубое нарушение скоростного режима — частая причина тяжелых ДТП с летальным исходом. Помните, что ограничение скорости устанавливается на участках высокой концентрации ДТП. Берегите себя, — говорится в сообщении организации.

В ГКУ НСО ЦОДД редакции уточнили, что машина определена. Информация о нарушителе передана в Госавтоинспекцию.

За такое нарушение предусмотрены штраф в размере 7,5 тысяч рублей или лишение прав на полгода. Однако важно помнить: если нарушение зафиксировала камера, то наказание будет в виде штрафа.

По данным исследовательского агентства «ПромРейтинг», за первый квартал 2025 года в Новосибирской области произошло 575 ДТП, что на 21,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский автоинструктор оценил безопасность «дороги смерти». За год на улице Технической дважды сбивали пешеходов.