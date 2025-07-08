День семьи, любви и верности отметили в Новосибирской области

Новосибирская область 8 июля отметила День семьи, любви и верности. Традиционно во всех муниципальных образованиях состоялось чествование лучших семей, а также организованы массовые семейные и детские мероприятия, конкурсы, выставки и благотворительные акции. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил жителей региона с этим праздником.

— Семья – это поддержка и опора, это источник любви, уважения, понимания и душевной теплоты, наполняющей жизнь смыслом. Близкие люди поддерживают и вдохновляют нас на свершения, дарят спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Желаю взаимопонимания, уюта, долгой и счастливой семейной жизни! Любите и берегите друг друга! — сказал глава региона.

Во Дворце бракосочетаний Новосибирска супружеские пары, которые прожили в официальном браке более 25 лет были вручены медали «За любовь и верность». В этом году общественных наград удостоены 8 супружеских пар. В их числе: супруги Аникины (город Бердск); супруги Горбачевы, прожившие в браке 43 года (Дзержинский район г. Новосибирск); а также «золотые» юбиляры супруги Морозовы (рп. Кольцово) и супруги Пфайфер (Искитимский район). Начиная с 2009 года медали получили 867 пар (1734 человека).

Также в этот день заслуженные дипломы получили победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года».

Напомним, День семьи, любви и верности был официально учрежден в России 28 июня 2022 года.Он приурочен ко Дню памяти святых Петра и Февронии, которых Русская православная церковь (РПЦ) считает покровителями брака. Символом праздника является ромашка, которая олицетворяет чистоту, верность и простоту.