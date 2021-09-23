На второй площадке Биотехнопарка будут производить онкопрепараты

В рамках форума Inpark-2021, который проходит в Новосибирске, «Агентство инвестиционного развития региона» и компания ООО «Сиббиотех» подписали соглашение о сотрудничестве для реализации проекта строительства завода по производству артемизинина и артемизининовой кислоты на площадке второй очереди Биотехнопарка.

— «Сиббиотех» будет первым резидентом второй очереди Биотехнопарка. Продукцией предприятия уже интересуются на международном уровне: ООН рассматривает возможность его поставок в Африку. Мы рады, что компания решила построить предприятие по производству компонентов для выпуска противомалярийного препарата в Новосибирской области, — сообщил на пресс-подходе генеральный директор АО «Агентство инвестиционного развития» Александр Зырянов.

Генеральный директор ООО «Сиббиотех» Виталий Тирон пояснил, что запуск планируется через 2 года. Все, что на там будет произведено, отправится на экспорт

— У нас две площадки: в Новосибирске и в Австрии. В Австрии находится финальный завод, где мы производим готовые лекарства. Малярии в нашей стране нет, поэтому мы производим экспортный продукт, — пояснил Тирон.

В то же время, по его словам, на площадке в Новосибирске компания планирует выпускать препараты для лечения онкозаболеваний: рака брюшной полости, поджелудочной железы и головного мозга.

— Думаю, что около 70% продукции будут приходиться на российский рынок, 30% — направляться на экспорт. Технологический процесс производства сейчас находится в стадии согласования, — добавил глава «Сиббиотеха».

Напомним, проект по созданию производства артемизинина и артемизининовой кислоты компания «Сиббиотех» представила на инвестсовете региона в марте 2020 года. Запуск производства первоначально был запланирован к весне 2021 года, выход на проектную мощность — весной 2022 года, но сдвинулся из-за вопроса с земельным участком. План производства: 7,5 тонн артемизинина и 1,5 тонны артемизининовой кислоты в год. Общая сумма капитальных вложений по созданию производственного и лабораторного комплекса составит 0,7 млрд рублей. Еще около 600 млн компания уже проинвестировала в научные разработки и сертификацию. Его реализация позволит обеспечить за период с 2021 по 2025 годы 136,8 млн рублей налоговых платежей в консолидированный бюджет Новосибирской области. В ходе реализации проекта планируется создание 36 новых рабочих мест.