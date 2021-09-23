До конца года в Новосибирске появится научно-технологический парк

«Научно-технологический парк Академгородка» подал заявку на включение в реестр Минпромторга РФ.
— Это будет один из первых промышленных научных технопарков в России, и Новосибирская область может этим гордиться, — сообщил в ходе форума InPark-2021 в Новосибирске директор департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России Виталий Хоценко.
По его оценке, парк может быть включен в реестр уже в 2021 году. После этого в регионе будут все объекты парковой инфраструктуры, которые сегодня присутствуют в России: частные, государственные и смешанные индустриальные парки, гринфилды и браунфилды, а также промышленный технопарк. Федеральный чиновник подчеркнул, что Новосибирская область сегодня является одним из лидеров в стране по созданию парковой инфраструктуры.
— Включение в реестр даст «Научно-технологическому парку Академгородка» возможность претендовать на все виды поддержки парковых проектов, созданные на федеральном и региональном уровнях, — добавил Хоценко.
На втором участке предполагается построить еще 40 тысяч кв. м. Здесь разместят административно-лабораторные здания. Расчетный объем инвестиций — 1,8 млрд рублей. Строительство здания планируется осуществить за счет негосударственных инвестиций — средств УК Технопарка и заинтересованных резидентов.
На инвестиционном совете Дмитрий Верховод сообщал о планах Технопарка получить индустриальный статус и претендовать на соответствующую поддержку в рамках программ Минпромторга РФ.
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