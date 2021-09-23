До конца года в Новосибирске появится научно-технологический парк

«Научно-технологический парк Академгородка» подал заявку на включение в реестр Минпромторга РФ.

— Это будет один из первых промышленных научных технопарков в России, и Новосибирская область может этим гордиться, — сообщил в ходе форума InPark-2021 в Новосибирске директор департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России Виталий Хоценко.

По его оценке, парк может быть включен в реестр уже в 2021 году. После этого в регионе будут все объекты парковой инфраструктуры, которые сегодня присутствуют в России: частные, государственные и смешанные индустриальные парки, гринфилды и браунфилды, а также промышленный технопарк. Федеральный чиновник подчеркнул, что Новосибирская область сегодня является одним из лидеров в стране по созданию парковой инфраструктуры.

— Включение в реестр даст «Научно-технологическому парку Академгородка» возможность претендовать на все виды поддержки парковых проектов, созданные на федеральном и региональном уровнях, — добавил Хоценко.

По словам министра экономического развития Новосибирской области Льва Решетникова, речь идет о проекте, который глава АО «Академпарк» Дмитрий Верховод представлял на заседании инвестиционного совета региона в апреле 2021 года. Это вторая очередь Технопарка. Общий объем инвестиций в проект составляет около 3 млрд рублей, из них 1,2 млрд — средства Академпарка и федеральные ресурсы, 290 млн — вложения в инфраструктуру и инженерное обустройство участка, 1,5 млрд — средства инвесторов-резидентов. На первом участке площадью 63,7 тысячи кв. м планируется разместить до 6 типовых двухэтажных модулей площадью 5,1 тысячи кв. м, где на первом этаже высотой в 6 м будут расположены производственные помещения, а на втором высотой 4 м — лабораторные. На участке также планируется «посадить» 2 офисных здания площадью по 18 тысяч кв. м, где будет размещаться инфраструктура.

На втором участке предполагается построить еще 40 тысяч кв. м. Здесь разместят административно-лабораторные здания. Расчетный объем инвестиций — 1,8 млрд рублей. Строительство здания планируется осуществить за счет негосударственных инвестиций — средств УК Технопарка и заинтересованных резидентов.

На инвестиционном совете Дмитрий Верховод сообщал о планах Технопарка получить индустриальный статус и претендовать на соответствующую поддержку в рамках программ Минпромторга РФ.