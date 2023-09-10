На выборах проголосовали уже более 470 тыс новосибирцев

— По состоянию на 10.00 часов 10 сентября явка на выборах губернатора Новосибирской области составляет 19,30%, проголосовали 403 433 избирателя (без учета дистанционного голосования), — сообщили в областном избиркоме.

По данным на 10.20 дистанционно на выборах проголосовали 64,9 тыс новосибирцев.

Напомним, за пост главы региона борются 4 кандидата от разных партий: Евгений Лебедев — ЛДПР, Андрей Травников — «Единая Россия», Роман Яковлев — КПРФ, и Владислав Плотников — «Справедливая Россия – За правду».

Избирательные участки работают сегодня до 20.00.