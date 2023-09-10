Сузунский район лидирует по явке на выборы по Новосибирской области

По итогам двух дней голосования, по данным областной избирательной комиссии, по явке в лидерах в Новосибирской области:
в городе Новосибирске:
По данным на вечер 9 сентября, за два дня голосования явка составила 18,45%, проголосовали 385 554 избирателя.
По данным дистанционного электронного голосования, на 20.25 9 сентября в Новосибирской области проголосовали 68 % от участников ДЭГ (60 313 избирателей). Напомним, всего на участие в дистанционном электронном голосовании зарегистрировалось 89 117 новосибирцев. На 10.00 10 сентября дистанционно проголосовали 64,8 тыс избирателей – 79%.
Фото из группы ВКонтакте избиркома Новосибирской области
Рубрики :
Регионы:
Теги :