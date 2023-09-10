Сузунский район лидирует по явке на выборы по Новосибирской области

По итогам двух дней голосования, по данным областной избирательной комиссии, по явке в лидерах в Новосибирской области:

Сузунский район — 46,79% (проголосовали 10 514 избирателей)

Здвинский район — 43,99% (проголосовали 4 668 избирателей);

Маслянинский район — 42,33% (проголосовали 7 913 избирателей);

в городе Новосибирске:

Железнодорожный район—13,35% (проголосовали 5 631 избиратель);

Центральный район — 12,55% (проголосовали 6 649 избирателей);

Советский район — 12,45% (проголосовали 11 736 избирателей)

По данным на вечер 9 сентября, за два дня голосования явка составила 18,45%, проголосовали 385 554 избирателя.

По данным дистанционного электронного голосования, на 20.25 9 сентября в Новосибирской области проголосовали 68 % от участников ДЭГ (60 313 избирателей). Напомним, всего на участие в дистанционном электронном голосовании зарегистрировалось 89 117 новосибирцев. На 10.00 10 сентября дистанционно проголосовали 64,8 тыс избирателей – 79%.