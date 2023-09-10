Новосибирская компания СМАК за день разместила второй выпуск облигаций

Новосибирская компания ООО ПК «СМАК» сообщила о завершении размещения второго облигационного выпуска. Срок размещения бумаг — 4 года, объем — 60 млн рублей.

Привлеченные средства компания намерена направить на пополнение оборотного капитала для закупа сырья, в том числе для развития нового вида продукции — ястычной лососевой икры, уточняет организатор выпуска ООО «Юнисервис Капитал». Как отмечается в презентации для инвесторов, компания находится в процессе получения кредитного рейтинга.

Компания «СМАК»:

Выпускает широкую линейку рыбных консервов и паштетов, фасованную и ястычную икру лососевых и других морских рыб, а также консервы из мяса птицы.

Собственная производственная площадка, оснащенная автоматизированными линиями консервации и фасовки продукции.

Поставляет продукцию во многие города России в крупнейшие федеральные сети, а также в Казахстан и Киргизию.

По итогам первого полугодия 2023 года выручка компании составила 146 млн рублей, годом ранее — 164,6 млн рублей, чистая прибыль 3,08 млн (4,3 млн).

Напомним, первый выпуск эмитент разместил в декабре 2020 года на 50 млн рублей. Срок обращения бумаг также 4 года.

ООО ПК «СМАК» является крупной производственной компанией, выпускающей рыбные консервы и паштеты, фасованную и ястычную икру лососевых и других морских рыб. Осуществляет деятельность на собственной площадке. Максимальный объем производства составляет 32 000 банок в смену. Продукция поставляется ритейлерам и дистрибьютерам во многие города страны, а также в магазины Казахстана и Киргизии, среди постоянных клиентов: «Перекрёсток», «Светофор», «ВкусВилл», «Верный», Metro, «Ашан», «Лента», «Магнит».

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