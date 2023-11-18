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На выставке «Россия» на ВДНХ прошла традиционная сибирская свадьба

  • 18/11/2023, 10:27

Жених — клиентский менеджер Сбербанка из Омска, а невеста — акушер в городской поликлинике.

На выставке «Россия» на ВДНХ прошла традиционная сибирская свадьба Традиционная свадьба в национальных костюмах прошла во время проведения дня Омской области в павильоне № 75 на ВДНХ, где с 4 ноября проходит международная выставка-форум «Россия». Гостями на свадьбе стали руководители Сибирского банка Сбербанка и губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Церемония была непостановочной. Специально для молодых в павильон ВДНХ приехал сотрудник ЗАГС. Сам свадебный обряд был традиционным: жених и невеста были одеты в старинные наряды, в которых ещё при царе играли свадьбу в Тюкалинске — старинном сибирском городе с богатейшей историей, откуда родом сами молодожёны.

Одним из подарков молодожёнам стала путёвка на алтайский всесезонный курорт Сбера «Манжерок». Ее вручил председатель Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Солнцев.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбербанка:

«Мы искренне рады за наших земляков, чья семейная история началась столь ярко, масштабно и стала совершенно уникальным событием. Желаю молодожёнам счастья, взаимопонимания и благополучия!».

Молодожёны Роман и Ангелина:

«Для нас было важно сыграть свадьбу именно в традиционных нарядах наших предков. И сделать это в максимально органичном и необычном месте одновременно. Мы благодарим центр народного творчества Омской области и администрацию губернатора за помощь с организацией нашего торжества! Мы также благодарны Сберу за такой замечательный подарок на свадьбу. Мы слышали, что «Манжерок» это курорт международного уровня, отмеченный разными наградами в сфере туризма. Здорово, что мы сможем побывать там». 

Международная выставка-форум «Россия» — демонстрация главных достижений страны. Её участники — все 89 регионов России, федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации. Полгода ВДНХ будет масштабной проекцией всей России.

Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка

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Рубрики :

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : свадьба Сбер Манжерок


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