Игорь Ким приобрел лизинговую компанию Mitsubishi

Известный новосибирский бизнесмен Игорь Ким на минувшей неделе приобрел лизинговую компанию MC Intermark Auto (ООО «МСИА»), которая входила в структуру японской Mitsubishi. Согласно ЕГРЮЛ, покупателем «МСИА» стал ExpoCapital (ООО «Экспокап»). В начале 2023 года этот фонд приобрел лизинговую и факторинговую компании производителя сельхозтехники CNH Industrial — ООО «ИФС Лизинг» и ООО «ИФС Капитал».

Компания MC Intermark Auto основана в апреле 2004 года как первая компания, предоставляющая услуги операционной аренды в России. В 2019г. компания вошла в состав корпорации Mitsubishi, крупнейшей производственной группы Японии, отмечается на сайте MC Intermark Auto. За 15 лет компания вошла в пятерку лидеров рынка операционной аренды, ее услугами охвачено 150 городов, у компании более 1400 поставщиков.

Напомним, в сентябре под контроль Игоря Кима и его партнеров перешел завод по производству грузовиков Volvo Trucks в Калуге («Стоков Машинное Оборудование») и ряд других дочерних структур шведского автоконцерна в России.

Игорь Ким — член совета директоров и совладелец Экспобанка (ему принадлежит 76,39% акций), также он владеет несколькими компаниями группы «Астон». В Новосибирске это АО «АСТОН. СТРОЙТРЕСТ 43», которая занимается строительством.

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