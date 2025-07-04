На выходных в Новосибирск придут кратковременные дожди с грозами

В Новосибирске снова изменится погода. После солнечной пятницы придут дождливые суббота и воскресенье. Такой прогноз дают сервисы «Яндекс Погода» и Западно-Сибирское УГМС.

В субботу, 5 июля, утро будет облачным, а температура поднимется до +25 градусов. Днем воздух прогреется до +29…+30. Во второй половине дня в городе и области пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер усилится до 6–11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В старину верили, что растения, посаженные 5 июня, растут особенно хорошо. Поэтому день получил народное название Коноплянник. Но самое важное — атмосфера утра. Если утро солнечное и настроение отличное, то и весь месяц будет лёгким и радостным. Если дует сильный ветер, это предвещает резкую смену погоды в июне. А облака, рвущиеся на небе, — к непогоде.

В воскресенье, 6 июля, утром температура будет около +20 градусов, возможен небольшой дождь. Осадки продолжатся до вечера, местами с грозами. Днем воздух прогреется до +22…+23 градусов. Ветер останется таким же, как и в субботу: до 11 м/с с порывами до 16 м/с.

По народным приметам, утренний туман в этот день предвещает ясную погоду. Если же солнце окутано дымкой — жди затяжных дождей. Особое внимание обращали на мух и комаров: их активность утром говорила о длительном тепле, а отсутствие — о перемене погоды.

Ранее редакция сообщала о том, что метеоролог Вильфанд рассказал, когда ожидаются всплески жары в Новосибирской области. Ожидается, что температура в регионе поднимется до +29 градусов.