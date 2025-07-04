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Доступ к сверхскоростному интернету получили ещё девять тысяч новосибирцев

  • 04/07/2025, 12:41
Доступ к сверхскоростному интернету получили ещё девять тысяч новосибирцев
Апдейт оборудования проводился в Первомайском районе

Цифровая экосистема МТС расширила сеть гигабитного домашнего интернета в Новосибирске. В результате обновления сети и строительства нового оборудования более 3,7 тысяч семей (почти 9 тысяч жителей), проживающих в Первомайском районе, получили доступ в сеть на скорости до 1 Гбит/с, что в 10 раз выше стандартной скорости домашнего интернета.

Сеть модернизировали в части домов Весеннего микрорайона и жилого квартала «Благодатный». Подключение к высокоскоростному интернету позволит новосибирцам играть в тяжёлые онлайн-игры и смотреть видео высокой чёткости одновременно на нескольких гаджетах, а также интегрировать системы умного дома.

По словам директора МТС в Новосибирской области Алексея Пахомова, модернизация сетей фиксированной связи в многоквартирных жилых домах является одним из важных приоритетов МТС в Новосибирске.

Стоит отметить, что в этом году модернизация телеком-оборудования была произведена в части Октябрьского и Советского районов.

Фото предоставлено пресс-службой МТС. Автор фото Анна Братушкина

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Рубрики : Технологии

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : технологии МТС


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