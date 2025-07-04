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В Минобразовании оценили, сколько выпускников завалили ЕГЭ в Новосибирске

  • 04/07/2025, 14:00
Автор: Юлия Данилова
В Минобразовании оценили, сколько выпускников завалили ЕГЭ в Новосибирске
Серьезно ухудшился результат по русскому языку, а среди выпускников новосибирских школ «двоечников» больше, чем в среднем по области

По итогам ЕГЭ 2025 года русский язык, по предварительным данным, завалили 0,7% от 13526 выпускников, сдававших экзамены (то есть около 100 человек). Базовую математику — 2,7%, профильную — 5,3% (6233). Точное количество получивших «двойки» за госэкзамен будет известно осенью, отметил заместитель министра образования Новосибирской области Владимир Щукин.

— При этом мы наблюдаем рост выбравших для сдачи ЕГЭ профильную математику — с 5665 в 2024 году до 6233. Средний балл по предмету за год вырос с 58,5 до 60,7. А доля тех, кто его сдал с высокими баллами, увеличилась, то есть качество подготовки выпускников по предмету улучшилось. Процент не набравших минимальный балл по профильной математике уменьшился с 8,5% до 5,3%. По базовой математике количество сдавших и не сдавших осталось на уровне прошлого года, — пояснил чиновник.

Средний балл по русскому в этом году составил 57,8, в 2024 году — 63. Доля тех, кто не набрал минимальный балл, практически не изменилась (0,7%), а тех, кто сдал с высокими результатами — уменьшилась с 15,9% до 26,6%.

На пересдачу по русскому заявлялись 386 человек. На первом месте по пересдаче было обществознание, на втором — профильная математика.

— Сложно сказать, почему так произошло. По соцсетям видно, что для части выпускников некоторые задания оказались сложнее, чем они ожидали. Хотя все кодификаторы и демонстрационные версии КИМов были размещены в открытом доступе, выпускники и родители могли их видеть и прорешивать. По формулировкам и критериям оценки этих заданий можно было готовиться. Недовольство и сетование на субъективную сложность заданий, а также их соответствие федеральным образовательным программам и стандартам, будут оценивать эксперты и члены предметных комиссий, — подчеркнул Владимир Щукин.

Он отметил, что осенью Минобр проведет анализ заданий, которые вызвали больше всего затруднений у выпускников 2025 года и из-за которых они могли потерять баллы по ЕГЭ.

— По базовой математике средний результат в привычном измерении — 4,1, как и в прошлом году. Но здесь больше «двоек», чем в профильной математике. Если учесть, что это база в рамках федерального государственного образовательного стандарта, то проблема явно в подготовке. Выпускники недоработали, недокрутили базу, понадеялись на свои силы или на шпаргалки. Те, кто планировал поступать в вуз и выбрал профильную математику, улучшили результат по сравнению с прошлым годом, — подчеркнул замглавы Минобра.

Несколько ниже результаты по средним баллам относительно 2024 года по физике и информатике.

Если посмотреть на итоги госэкзаменов в размере населенных пунктов, то в Новосибирске доля выпускников, не набравших минимальный балл по ЕГЭ, выше, чем в среднем по области по таким предметам, как география, профильная и базовая математика, история и английский.

При этом Владимир Щукин подчеркнул, что пока сложно сказать сколько выпускников одиннадцатых классов не получат аттестат об общем среднем образовании.

— Если не сдан один обязательный экзамен, то его можно будет пересдать осенью. Если два, то только на следующий год. Пока такие выгрузки мы из общей базы не делали. Ребята еще сдают. Ситуация будет понятна в конце августа–начале сентября, — добавил чиновник.

Напомним, в этом году в регионе резко сократилось количество стобалльников. Пока их 69. Для сравнения: в 2024 году — 158, в 2023-м — 120. При этом 1866 выпускников закончили школы с медалями первой и второй степени. Золотых медалистов — 925 (годом ранее — 1047), серебряных — 941 (740).

— Перераспределение, возможно, связано с тем, что те, кто шел на золотую медаль, не подтвердили ее баллами ЕГЭ, и им пришлось довольствоваться серебряными, — прокомментировал Щукин.

Кстати, без аттестатов в этом году останутся удаленные с ЕГЭ за шпаргалки и телефоны. Таких оказалось 14 человек. Если они были удалены с ЕГЭ по математике и/или русскому, то смогут пересдать госэкзамен и получить документ о завершении школы только в 2026 году.

Ранее редакция сообщала о том, что ОГЭ по математике в 2024 году не сдали 20% школьников, 9% не справились с русским языком. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

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Рубрики : Общество Власть Образование

Регионы: Новосибирск

Теги : ОГЭ ЕГЭ госэкзамен


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