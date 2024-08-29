На зарплату в конверте согласно меньшинство жителей Новосибирска

Только 31 процент жителей Новосибирска согласны получать зарплату в конверте .

По данным опроса SuperJpb, 44 процента опрошенных не согласны на «серую» зарплату, а 31 процент готовы получать «серую» зарплату.

Женщины реже мужчин соглашаются на работу, где зарплата выплачивается неофициально.

Среди людей с доходом от ста тысяч рублей больше тех, кто выступает против «серых» схем (47%), и тех, кто допускает возможность полуофициального заработка (34%).

Вероятно, это связано с тем, что в 2025 году будет введена прогрессивная шкала НДФЛ: доходы, превышающие 200 тысяч рублей в месяц, будут облагаться налогом по увеличенной ставке.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2024 году строители Новосибирска заявили более 12 тысяч вакансий.