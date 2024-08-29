Сервис аренды самокатов заблокировал аккаунты около 1000 пользователей в Новосибирске

С начала сезона Новосибирске кикшеринговый сервис МТС Юрент выписал более 1,5 тысяч штрафов, заблокировал более 600 аккаунтов взрослых пользователей. Кроме того, сервис выявляет аккаунты несовершеннолетних пользователей. В Новосибирске заблокировано более 380 таких самокатчиков.
— Чаще всего штрафы к пользователям применяются за неправильную парковку и езду вдвоем (это около 80% всех нарушений). Блокировки применяют за особо серьезные нарушения и систематическое несоблюдение правил сервиса, — пояснили в компании.
Представители сервиса подчеркнули, что выявлять нарушителей помогают органы правопорядка, власти, а также собственные консультанты по безопасности. В будущем сезоне компания намерена серьезно увеличить число последних для повышения порядка на тротуарах города и роста культуры поездок.
Напомним, мэрия Новосибирска также ужесточила контроль за кикшеринговыми компаниями. Начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Морозов в середине августа отмечал, что суды города рассматривают 22 дела о нарушении парковки самокатов. По одному делу игрок рынка аренды самокатов уже выплатил штраф в размере 100 тысяч рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что блогера оштрафовали за поездку на самокате со стиральной машиной в Новосибирске.
Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.
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