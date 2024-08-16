В 2024 году строители Новосибирска заявили более 12 тысяч вакансий

За январь-август 2024 года новосибирские компании, работающие в сфере «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» открыли на платформе более 12 тысяч вакансий, сообщила пресс-служба hh.ru. Это 6,4% от общей потребности в кадрах в регионе. Больше заявок на привлечение сотрудников размещают только ритейл и IT-отрасль.

Наиболее востребованы у застройщиков инженеры-конструкторы и проектировщики (5,9% предложений о работе), инженеры ПТО (5,6%), менеджеры по продажам (5,4%), водители (4,4%), прорабы (4,3%), машинисты (4,1%) и разнорабочие (3,6%).

Эксперты hh.ru заявили, что все специализации, которые заявляют компании строительной отрасли, являются дефицитными. Например, они требуются производственникам компаниям и нефтегазовой отрасли, то есть застройщиком приходится конкурировать с этими отраслями за рабочие руки. Как результат, средняя зарплата в строке по итогам 2024 года выросла до 102 тысяч рублей, при средней на рынке региона 65,5 тысяч. Срок поиска сотрудников увеличился. Ранее в рамках опроса hh.ru 57% работодателей заявили о намерении увеличить оклады в строительной отрасли до конца года.

На пресс-конференции в начале августа министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков сообщал, что за 7 месяцев 2024 года в Новосибирске введено 1,5 млн кв метров жилья — 70% от плана.

— Запланировали в 2024 году построить более 2 млн кв метров. Сомнений нет, что показатель осилим. До 3 млн (как в прошлом году) не пойдем, да и не нужно столько строить, —держимся в запланированных показателях, — добавил министр.

Между тем, по итогам июля в регионе резко упали продажи квартир в новостройках и выдача ипотеки.

Ранее редакция сообщала о том, что из-за нерешенного вопроса с социальными взносами в Новосибирске зависли разрешения на строительство около 200 тысяч кв метров жилья.