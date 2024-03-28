На заводе в Калуге стартовало серийное производство автомобилей Citroen

Серийное производство автомобилей Citroen C5 Aircross запустили на заводе в Калуге, пишет РИА Новости. Ожидается, что в салоны дилерской сети (их более 40) кроссоверы поступят в середине мая.

Эксперты отмечают, что автомобиль с мотором мощностью 175 лошадиных сил и автоматической коробкой передач обойдется автолюбителям не менее чем в 4,3 млн руб. При этом официальная гарантия на модель рассчитана на три года или 100 тыс. км. пробега.

Ранее редакция сообщала о лучших, по мнению экспертов, моделях авто с автоматической коробкой передач за полмиллиона рублей.