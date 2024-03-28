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Мэрия заключила контракты на ремонт 14 участков дорог в Новосибирске

  • 28/03/2024, 11:25
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Мэрия заключила контракты на ремонт 14 участков дорог в Новосибирске
Протяженность объектов составит 19 километров.

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Новосибирске отремонтируют 14 участков, их общая протяженность составит 19 км.

Также рекордное количество средств будет направлено на ремонт тротуаров ― 300 млн рублей. Этих денег хватит для благоустройства 116 объектов.

Изменения в лучшую сторону ожидаются, например, на улицах: Урицкого, Демьяна Бедного, Писарева, Учительской, 25 лет Октября, Гоголя, Авиастроителей, Тюленина, Воинской, Выборной, Балтийской, Дачной, Автогенной, Героев Революции.

На сегодняшний день по всем объектам уже определены подрядные организации. Они ждут начала строительного сезона, чтобы приступить к работам.

―Кроме того, как минимум еще один миллиард рублей будет направлен на ремонт в рамках региональной программы «Развитие автомобильных дорог». Список участков пока уточняется, – рассказал исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов.

Глава города отдельно отметил, что без помощи правительства Новосибирской области муниципалитет не смог бы осилить такие объемы.

Истчоник фото: freepik.com, автор — aleksandarlittlewolf

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Рубрики : Власть Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : Ремонт дорог Мэрия Новосибирска власть


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