Зигующих подростков, выступавших за «Третий рейх, задержали в Новосибирске

В Новосибирске охрана «Европейского берега» задержала школьников, выражавших согласие с идеологией «Третьего рейха». На днях подростки нарисовали фашистскую свастику на стене в доме №132по улице Большевистской.

— Лидерами группировки, которая уже долгое время хулиганит в домах и дворах «Европейского берега», оказались юноши 13 и 14 лет», — поделился подробностями в соцсетях местный житель.

Задержавшие школьников сотрудники охраны передали их руки полицейских.

Редакция Infopro54 обратилась за комментариями по данному случаю в пресс-службу ГУ МВД Новосибирской области. На момент публикации информация по происшествию уточняется.

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В пресс-службе регионального МВД пояснили, что заявление о происшествии зарегистрировано в отделе полиции. Проводится проверка.

Ранее редакция сообщала о том, что в Алтайском крае двое подростков попали под уголовное дело за оскорбительную скульптуру на аллее мемориала славы воинам, погибшим в годы ВОВ в селе Староалейском.