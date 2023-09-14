На знаменитой картине Сурикова новосибирцы разглядели Никиту Михалкова

В Новосибирском государственном художественном музее к 175-летию русского живописца Василия Сурикова приурочена выставка картин. В столицу Сибири привезли многие знаменитые полотна: «Покорение Сибири Ермаком», эскизы к «Боярыне Морозовой», «Взятие снежного городка».

На последней картине внимание зрителей привлек усатый мужчина в шубе, который очень похож на режиссера Никиту Михалкова. И, как оказалось, не случайно.

— Над картиной художник работал в Красноярске. Позировали Сурикову родные и знакомые. На санях с ковром он изобразил нарядную девочку в горностаевой пелерине, которую писал со своей племянницы Татьяны. А мужчина в богатой шубе — это младший брат художника Александр Суриков. Сходство с Михалковым неслучайно. Старшая дочь художника Василия Сурикова Ольга вышла замуж за художника Петра Кончаловского. Кинорежиссеры Андрей Кончаловский и Никита Михалков — правнуки Василия Сурикова, — рассказали цифровому изданию КП-Новосибирск в Новосибирском государственном художественном музее.

Кроме того, Никиту Михалкова узнают и в этюде «Александр Иванович в шубе».

В Новосибирске выставка работает уже второй месяц и продлится до 15 октября.

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