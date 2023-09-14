Новый мост в Новосибирской области строят между селами Мальково и Шаитик

В Новосибирской области строят новый мост между селами Мальково и Шаитик — через Протоку в Купинском районе Новосибирской области. Об этом сообщает ТУАД по Новосибирской области.

С обращением к губернатору области по строительству нового моста вышел директор школы в селе Шаитик. Так как старый мост находился в неудовлетворительном состоянии.

— Длина моста 33 метра, материал — железобетон. Искусственное сооружение будет построено с автомобильными подходами протяженностью 1 км. Мост строится под перспективную нагрузку 14 тонн на ось. Стоимость строительства 150 млн. рублей. Ввод запланирован в 2025 году, — говорится в сообщении.

На данный момент завершены работы по устройству рабочих площадок, на объект в полном объеме завезены сваи, на первой и второй опоре он забиты полностью в проектное положение, ведутся работы по устройству земляного полотна.

Ранее редакция сообщала о том, что на мосту через реку Тулу полностью выполнен ремонт четырех полос из шести.