Новосибирского стрелка с улицы Депутатская отправили под домашний арест

Железнодорожный районный суд Новосибирска рассмотрел ходатайство от следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Станислава Штокберга, Штокберг подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213, ч. 1 ст. 119 УК РФ, по факту грубого нарушения общественного порядка, выражающегося в явном неуважении к обществу, совершенного с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Постановлением суда в удовлетворении указанного ходатайства отказано. В отношении Станислава Штокберга избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 2 месяца, то есть до 12 ноября 2023 года.

Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, в начале недели мужчина устроил стрельбу из автомата на парковке в центре Новосибирска. Это попало на камеры видеонаблюдения. 13 сентября подозреваемый был задержан. Полицейские обнаружили и изъяли у него из автомобиля охолощенное, светозвуковое автоматическое оружие.