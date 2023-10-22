На «Золотую маску» номинирован один театр из Новосибирска

Новосибирский театр «Старый дом» номинирован на «Золотую маску», говорится на официальном сайте премии. Комедия «Пульчинелла» Андрея Прикотенко претендует на награду в семи номинациях: «Драма/спектакль малой формы», «Мужская роль» (Анатолий Григорьев), «Женская роль второго плана» (Лариса Чернобаева), «Работа художника» (Ольга Шаишмелашвили), «Работа художника по костюмам» (Ольга Шаишмелашвили), «Работа художника по свету» (Константин Бинкин) и «Работа режиссера» (Андрей Прикотенко).

В число номинантов на «Золотую маску» в текущем году вошли 56 постановок театров России. В лонг-лист было отобрано 94 спектакля драматического театра и театра кукол и 21 спектакль музыкального театра. В лонг-лист российского фестиваля также вошли постановки «Котлован» театра «Старый дом» и драма «Мещане» театра «Красный факел».

Российская Национальная театральная Премия «Золотая Маска» учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ и вручается спектаклям всех жанров театрального искусства: драма, опера, балет, современный танец, оперетта и мюзикл, кукольный театр.

Ранее редакция сообщала, что театр «Красный факел» отправится на гастроли в Беларусь.