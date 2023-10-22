Почти 8 тысяч раз выезжали на ложные вызовы пожарные в Новосибирской области

В 2023 году в Новосибирской области зарегистрировано 7 929 ложных сообщений о происшествиях. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

— В каждом из этих случаев к месту отправлялись пожарно-спасательные расчеты, однако никакого возгорания не было, никто не нуждался в помощи спасателей, — констатировали в МЧС.

В ведомстве напомнили, что согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях, заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб влечет наложение административного штрафа в размере от 1 000-1 500 рублей.

— Но дело даже не в денежном взыскании, а в возможности спасения человеческой жизни. Нуждающийся может не получить своевременную помощь из-за ложного звонка, который занял линию диспетчера, — добавили в МЧС.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Новосибирской области призывают граждан к соблюдению закона. В ведомстве напомнили, что звонить на номера экстренных оперативных служб 101 или 112 следует только в том случае, когда есть действительная причина для вызова спасателей.

Ранее редакция сообщала, что пожарные потушили склад с наполнителем для подушек под Новосибирском.