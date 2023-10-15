Театр «Красный факел» отправится на гастроли в Беларусь

Театр «Красный факел» из Новосибирска отправится с гастролями в Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба театра. Отмечается, что подписано соглашение о сотрудничестве с Республиканским театром Белорусской драматургии.

— Впервые «Красный факел» побывал на гастролях в Минске в далеких 1920-х годах. Затем были редкие встречи в 1996, 2015 и 2018 году. Мы будем рады вернуться в Беларусь с новыми спектаклями и проектами, — отметила Антонида Гореявчева, директор театра «Красный факел».

Первые гастроли пройдут в Минске в 2024 году в рамках Дней новосибирской культуры в Беларуси.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске пройдет III Фестиваль «Театр – PRO».