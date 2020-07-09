Набережная может немного подорожать

На рабочем совещании, посвященном реконструкции Михайловской набережной, детализирован график проекта и его бюджет. Работы будут разбиты на два строительных сезона — в нынешнем году и в 2021-м. Совокупная площадь четвертого этапа реконструкции — 6,5 гектаров. В отличие от прежних этапов обновления набережной, четвертый — этап инвесторский, то есть обходящийся без бюджетных вложений со стороны города. Драйвером процесса выступает ГК «Сибмонтажспецстрой». Впрочем, на проектно-художественные решения, изначально прописанные архитектурным бюро «Адаптика», этот нюанс никоим образом повлиять не должен, он сугубо организационный.

Как сообщил исполнительный директор ООО «Адаптика» Павел Носарев, плановый объем первого этапа для 2020 года — это территория примыкания к жилому комплексу «Михайловский», лестница и променад до пристани пассажирских судов.

— Работы 2020-го — это более 3 гектаров парка, 10 тысяч кв. м плитки для мощения, 11 тысяч кв. м газонов, — пояснил руководитель проекта Денис Чурсин, представитель ГК «Сибмонтажспецстрой». — Будут высажены крупномерные деревья новых пород. Аттракционы будут обновлены целиком — вместо прежних, довольно «усталых» каруселей появятся абсолютно новые аппараты самого актуального технического решения и дизайна.

Задумана тематическая сегментация аттракционов на две группы — на детские и более радикальные, адресованные взрослым адреналиновым гурманам. Детские карусели будут закрываться в 22:00, а у взрослых режим будет более «клубным» — с соответствующей подсветкой. Появятся и развлечения нетехноемкие — канатный парк, лабиринты. Примечательно, что веревочный парк уже смонтирован — изначально в проектном месте. Поблизости от него вскоре появятся универсальная спортивная площадка, детская площадка, зеленый лабиринт.

Вся береговая территория вдоль Большевистской получит тематическую иерархичность: собственно Михайловская набережная будет променадно-развлекательной территорией с разными уровнями активности, а парк «Городское начало» — зоной музейно-мемориальной. Туда перенесут памятник речникам и морякам — воспроизведенный на новом месте с повторением композиции, но из более монументальных материалов. Например, сборно-кирпичные его элементы будут заменены на гранитные. Этот памятник будет интегрирован с монументальной композицией в честь подводной лодки «Новосибирский комсомолец».

Но это, как подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть, дело не самое ближнее — все решится по мере проработки и утверждения памятника субмарине. Относительно же наиболее имперского монумента этого парка — памятника Александру III — Анатолий Локоть высказался в успокаивающем тоне. Подчеркнув, что строительство четвертого моста ни на его местоположение, ни на его восприятие не повлияет.

— Переносить его на какую-то новую локацию точно не будем, — подчеркнул мэр. — Ну, только если немножко передвинем. И только если в этом будет совсем уж острая технологическая необходимость.

В 2020-м на реконструкцию набережной будут направлены 30 млн рублей. Плоды этих трудов горожане успеют оценить уже осенью — под конец текущего променадного сезона. А общая сумма вложений на оба этапа — 50 млн рублей.

— Но, вероятно, она будет и больше, — отметил Денис Чурсин. — Во всяком случае деньги будут найдены, если это потребуется.

Фото автора