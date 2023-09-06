Наблюдательный совет банка ВТБ утвердил новый состав правления

Обновление команды управленцев ВТБ связано со стратегическими задачами, которые намерена реализовать Группа в 2024 – 2026 годы.

Заместитель президента – председателя правления Дмитрий Пьянов утвержден в должности первого заместителя президента – председателя правления ВТБ. В новом качестве он будет курировать финансовую, административно-хозяйственную функции банка и отвечать за координацию интеграции финансовых активов, включая «Открытие».

На смену Анатолию Печатникову, курировавшему в ВТБ работу с физлицами с 2018 года, в качестве зампреда избран Георгий Горшков. Печатников завершает работу в ВТБ, чтобы сосредоточиться на собственных проектах. Кроме того, в качестве члена правления избран Алексей Лозовой, ранее занимавший должность руководителя юридического департамента. Кадровые решения в отношении Георгия Горшкова и Алексея Лозового вступят в силу после их утверждения со стороны Центрального банка.