Выпускники новосибирских вузов рассказали, что им мешает в поиске работы

Сервиса SuperJob провел опрос молодых специалистов — выпускников новосибирских вузов 2021-2023 года по поводу трудоустройства.

— Основная проблема, с которой сталкиваются выпускники вузов при первом поиске работы — отсутствие опыта (64%). 12% респондентов назвали выбор ограниченным из-за низких зарплатных предложений. 7% выпускников вузов отмечают малое число подходящих вакансий. По 2% опрошенных жалуются на гендерные стереотипы рекрутеров, отсутствие практических навыков для работы и недобросовестных работодателей, — отметили аналитики SuperJob.

Среди других трудностей респонденты отмечали отсутствие у работодателей программ стажировок и обучения, неподходящий график работы, удаленность от дома, невозможность совмещать работу и дальнейшую учебу. В целом выпускники новосибирских вузов 2023 года оценили трудности поиска работы в среднем на 6,5 балла.

Ранее аналитики компании сообщали, что каждый пятый выпускник вуза в Новосибирске устроился на работу с помощью родителей. По мнению каждого второго выпускника вуза (53%), родители не должны помогать детям устраиваться на работу. 28% опрошенных до 21 года и 25% новоиспеченных молодых специалистов считают правильным, если родители просят о помощи в этом вопросе других родственников или знакомых. В том, что сыну или дочери стоит помочь с поиском вакансий, уверены 24% молодежи и 19% выпускников вузов.

Ранее редакция сообщала о том, что сибирские вузы планируют выдавать два диплома: российский и китайский.