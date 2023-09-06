Новосибирцы за полгода потратили 2.4 млрд рублей на ювелирные украшения

По итогам первого полугодия 2023 года оборот ювелирного рынка Новосибирской области увеличился на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Регион стал одним из лидеров лидером по объему продаж в СФО — суммарно жители потратили на украшения 2,4 млрд рублей, заняв вторую строчку в рейтинге, сообщает аналитический центр компании SOKOLOV.

В Новосибирской области жители тратят на изделия в среднем 5 406 рублей, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Для сравнения, по России средний чек на ювелирные изделия составил 7 100 рублей и варьируется от 1,5 тысяч до 14,4 тысяч рублей.

Лидером по объему продаж в Сибири стал Красноярский край (2,7 млрд рублей). В пятерку также вошли Иркутская (2,2 млрд рублей), Кемеровская (1,9 млрд рублей) и Омская области (1,4 млрд рублей). Наименьшая доля по объемам ювелирного рынка в СФО оказалась в республике Алтай — 107,1 млн рублей.

Самый высокий средний чек в Сибирском федеральном округе был зафиксирован в республике Хакасия — жители региона тратят на изделия в среднем 8 240 рублей. Кроме того, в пятерку лидеров по среднему чеку в округе вошли Кемеровская (6 688 рублей), Омская области (6 355 рублей), Красноярский край (6 283 рубля) и Алтайский край (6 091 рубль). Меньше всего в СФО тратят на ювелирные изделия жители республики Алтай — 1 574 рубля.

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