Набор стикеров с новым мэром Новосибирска появился в Telegram

В Telegram появился набор стикеров с новым мэром Новосибирска Максима Кудрявцева.

В набор входит 15 стикеров, 11 из которых представляют фотографии главы города.

На остальных стикерах изображены герб Новосибирска, Бугринский мост и QR-ссылка на Telegram-канал.

Публиковал его один из публичных каналов под названием «Максим Кудрявцев». Пока неизвестно, принадлежат ли стикеры сити-менеджеру.

У экс-мэра Анатолия Локтя был свой набор стикеров, однако в том наборе был сделан упор на сатиру.

Напомним, что на внеочередной сессии депутатов, которая состоится 26 апреля, будет проведена инаугурация нового мэра Новосибирска