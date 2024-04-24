Набор стикеров с новым мэром Новосибирска появился в Telegram

В Telegram появился набор стикеров с новым мэром Новосибирска Максима Кудрявцева.
В набор входит 15 стикеров, 11 из которых представляют фотографии главы города.
На остальных стикерах изображены герб Новосибирска, Бугринский мост и QR-ссылка на Telegram-канал.
Публиковал его один из публичных каналов под названием «Максим Кудрявцев». Пока неизвестно, принадлежат ли стикеры сити-менеджеру.
У экс-мэра Анатолия Локтя был свой набор стикеров, однако в том наборе был сделан упор на сатиру.
Напомним, что на внеочередной сессии депутатов, которая состоится 26 апреля, будет проведена инаугурация нового мэра Новосибирска
Источник фото: скриншот с телеграм-канала «Максим Кудрявцев»
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